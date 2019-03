Rafa Nadal es el número uno en la lista de los deportistas con más estilo

Primero fue imagen de Armani y ahora no para de posar para las revistas de moda. La última en señalar el poderío de Rafa Nadal en sus páginas es la revista Gentelmen’s Quarterly. Y es que este mes la revista GQ ha decidido elaborar una lista con los 30 deportistas que han dejado una huella única por su distintivo y estilo. En el número uno, como no podía ser de otra manera, está nuestro deportista más internacional: Nadal. ¿Por qué? Porque a sus 25 años ha dejado un gran legado de títulos en tenis y porque tiene un cuerpazo de infarto.

¡Entre esos títulos se encuentra el de mejor deportista español de todos los tiempos! Por delante de Federer y Djokovic... Y es que, el de Manacor tiene una personalidad arrolladora; es uno de los morezanos más sexies de nuestro país y encima gasta una sonrisa que encandila. Un cúmulo de cosas que le han llevado a ser un chico de portadas.

La medalla de plata es para el boxeador Muhammed Ali, por aportar a sus outfits un toque exótico. Kelly Slater no se queda muy atrás, por sus looks elegantes y por esos ojos verdes; algo que le han dado el tercer puesto en el podio de honor. Le sigue Julius Erving, y el encargado de cerrar el 'Top Five' es el mítico futbolista Johan Cruyff.

Los que completan los diez primeros puestos son: Ángel Nieto, Ingemar Stenmark, Arnold Palmer, Jackie Stewart y Björn Borg. Y entre el elenco también están el ya desaparecido Severiano Ballesteros y el jugador de los Lakers, Pau Gasol. Hombretones que no podrían quedarse sin entrar en dicho ranking son Michael Phelps, Jonah Lomu, Sebastián Coe y Valentino Rossi.

Otros, sin embargo, se han quedado sin asomar en tan distendida lista de bellezones masculinos, pero en nuestra opinión deberían de optar también a tan preciado título. ¿Como propuestas? David Beckham , porque hasta los tatuajes le aportan estilo; Fernando Alonso porque su estilo informal gusta; Xavi Alonso por sus pulcros looks; y a Gerard Piqué por ser imagen de moda... Otros que tampoco deberían faltar son Fernando Verdasco, Feliciano López, Jenson Button… ¡Qué difícil sería quedarse sólo con uno!