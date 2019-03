Rafa Nadal se hace un cambio de look y se vuelve viral

Rafa Nadal siempre se ha mantenido fiel a su estilo y pocas son las ocasiones en las que cambia de aspecto o innova en su look. Pero ahora el tenista ha decidido que era el momento de un cambio y se ha cortado el pelo.

Así, Nadal deja atrás el estilo de pelo que siempre le ha acompañado: la melena un poco larga y desaliñada, para pasar a llevarlo mucho más corto que de costumbre.

El cambio de look no ha pasado desapercibido para todos sus fans y su nuevo aspecto ya se ha hecho viral después que una fan se fotografiara con él y no llevara su mítica gorra puesta. Muchas son las reacciones que ha registrado y muchos los comentarios en los que apuntan que ven muy raro al rey de la raqueta.