Rafa Nadal, escandalosamente sexy en la nueva campaña de Armani

Los de la casa Armani no se dedican sólo a diseñar, no señor. Son muy listos y se dicen a sí mismos: "a ver, este chico, Nadal, el número uno del tenis... ¿qué pasaría si le quitáramos la camiseta, le colocáramos uno de nuestros 'gayumbos' y protagonizara nuestra próxima campaña de ropa interior masculina?". ¡Pues que aciertan de pleno!

Si vamos por la calle y nos encontramos con esta imagen en cualquier parada de autbobús, no tendremos por más que detenernos unos segundos a deleitarnos con tal macho ibérico. Mira que torso tan musculado, que brazos tan marcadísimos, que hombros tan fuertes y qué mirada tan... ¡guau! Y sí, sin duda alguna, los calzoncillos también son muy pero que muy bonitos.

Ya lo hemos dicho: los de Armani no tienen un pelo de tontos. Ya se encargaron de que Cristiano Ronaldo protagonizara la campaña de sus jeans y también la de ropa interior que, como bien pudimos comprobar, se dejaba ver muy pero que muy bien. Pero lo sentimos, nosotros nos quedamos con el producto nacional. Este Nadal semidesnudo nos deja sin palabras y representa tan bien lo 'made in Spain' que no nos queda más que dedicar un 'olé' al creador de tan divina imagen.

Desde aquí abogamos porque nuestro tenista más internacional nos obsequie más a menudo con imágenes como esta. Y es que 'Adonis' como él, no nos lo cruzamos así de normal por la calle. Pero si quieren empapelar los muros de media España con este póster, no sabemos si venderán más calzoncillos o no pero, desde luego, harán que queramos derretirnos y convertirnos, por qué no, en uno de los lunares de ese cuerpo de escándalo.