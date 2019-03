El "te quiero" de Chicharito a Andrea Duro

Desde hace meses Andrea Duro y Chicharito viven una bonita historia de amor. Una relación que la pareja está compartiendo con sus seguidores a través de las redes sociales.

Y es que si fuimos testigos de cómo se fraguó su amor en Instagram cuando el jugador del fútbol le pidió una cita a la actriz a través de un comentario en una instantánea. Ahora hemos podido ser testigos del primer "te quiero" público que Chicharito ha dedicado a Andrea.

Chicharito ha compartido con todos sus followers una imagen donde aparecen ambos sonriendo junto a una bonita declaración de amor: "Les desearía lo mejor. Pero me lo he quedado yo. Love you @andreaduro". ¡Ohhh!