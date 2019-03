¿Qué música escuchan los jugadores de La Roja?

Todos y cada uno de los jugadores de la Selección se complementan a la perfección sobre el terreno de juego, sin embargo, si tuvieran que formar un grupo musical lo tendrían realmente difícil. Y es que, nuestros chicos de La Roja, no tienen gustos, ni parecidos, en lo que a música se refiere.

Mientras que el capitán, Iker Casillas, prefiere llevar en su iPod canciones como 'Morir de amor' de Camilo Sesto, 'El Porrompompero' de Manolo Escobar o temas de Amaral, Alejandro Sanz, Black Eyed Peas y Julio Iglesias, su compañero del Real Madrid, Xabi Alonso, prefiere la música rock como la que tocan The Pixies o los Chicagoenses Wilco.

Pero ellos no son los únicos a los que les unen los colores pero no las aficciones. Dos de nuestros culés de La Roja tampoco coinciden en gustos musicales. Cesc Fábregas es todo un románticon y se vuelve loco con temas como 'Mi Princesa' de David Bisbal o con 'Every breath you take', de Police. Por su parte, Gerard Piqué, lejos de disfrutar con la música de su Shakira, opta por éxitos como '24 hour party people' de los Happy Mondays; canciones de The Smiths, Joy Division o The Killers, grupo que también se encuentra entre los favoritos de Fernando Llorente.

El jugador del Athletic de Bilbao también asegura llevar en su lista de reproducción temas muy moviditos de electro dance y techno house. No como su tocayo, Fernando Torres, que desde siempre se ha proclamado un fan incondicional de El Canto del Loco y de Oasis.

Unos gustos totalmente diferentes a los de su compañero, Sergio Ramos. El sevillano siempre ha mostrado su pasión por el flamenco y por la música latina, como el reggeaton, la salsa y la bachata. Y es que, si alguien es el alma de la fiesta y el encargado de hacer mover las caderas a todos los jugadores de la selección, ese es sin duda él.

Desde luego, nuestros chicos tienen intereses musicales de lo más variopintos pero eso no les está impidiendo triunfar en Polonia siguiendo un solo ritmo: el del triunfo.