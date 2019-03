Una prostituta asegura haberse acostado con Beckham

Irma Nici es la culpable de destapar el escándalo, una prostituta que confiesa en la edición inglesa de la revista In Touch haber mantenido varios encuentros sexuales con David Beckam.

Asegura haberse ido cinco veces a la cama con él y que le llegó a pagar 10.000 por una noche. Se regodea y dice que "fue emocionante" ya que todas las mujeres sueñan estar con él. Puntúa al futbolista con 7 sobre 10 y lo describe de aburrido y soso en el terreno sexual. Y confiesa que sus relaciones duraban no más de 15 minutos y siempre eran sin preservativos

Asegura que David le desveló secretos personales como que el cuerpo de su mujer Victoria ya no le atraía nada y que le gustaba más cuando tenía curvas. El futbolista lo ha negado todo y ha amenazado a la revista con emprender medidas legales por publicar mentiras.