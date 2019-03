Primera palabras de Lara Álvarez tras su ruptura con Fernando Alonso: “Estoy bien”

El fin de semana pasado se conocía la noticia de que Lara Álvarez y Fernando Alonso ponían punto y final a su relación de año y medio. Una información que pillaba por sorpres a a todo el mundo puesto que los últimos rumores sobre la pareja apuntaban a que podrían casarse en una boda intimísima a lo largo de este verano.

Sea como sea, el piloto ha puesto rumbo al Gran Premio de Australia, mientras que la presentadora se ha ido de compras con una amiga para superar la ruptura. Con una amplia sonrisa y sin el anillo que Alonso le regaló, Lara no quiso hacer ningún tipo de declaración a los medios.

“Agradezco el interés pero no voy a hacer declaraciones”, sentenciaba la guapa morena. Y añadía que está "bien", mientras disfrutaba de un refresco en una terraza de Madrid junto a su acompañante.

Poco más se sabe de esta sorprendente ruptura, cuyos motivo podría haber sido que el piloto hubiera pedido a su ya ex pareja que no continuara con sus compromisos profesionales para que pudiera ir con él por todo el mundo, a lo que Álvarez habría dicho que no.

También enigmático fue el tuit que Fernando publicó haces unos días y que rodeaba de más misterio aun esta ruptura: "Podría incluso entender las ganas de generar noticias... Pero sigue siendo sorprendente que cosas fáciles y públicas no se de contrasten". Antes de esta publicación, también pudimos ver como ambos borraban todas las fotos en las que aparecían juntos y que habían publicado en sus redes sociales.