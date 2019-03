Las preciosas palabras de amor de Sergio Ramos a Pilar Rubio en los premios The Best

Sergio Ramos y Pilar Rubio deslumbraron sobre la alfombra verde de los premios The Best que concede la FIFA. La pareja acaparó todos los flashes y es que para la ocasión el futbolista optó por un esmoquin en blanco y negro, mientras que Pilar optó por un brillante vestido de lentejuelas en degradados dorados y azules firmado por Elisabetta Franchi que le sentaba como un guante.

El madridista recogió el galardón al Mejor Once The Best ante la mirada de su orgullosa pareja y madre de sus tres hijos. Tras la gala, Ramos tuvo unas preciosas palabras para ella: "No hay The Best sin My Best. La mejor del mundo, la mujer que hace mi vida completa y le da sentido a cada minuto sobre el campo y fuera de él. Gracias, mi amor. Te quiero".

Pilar contestó a su mensaje con una romántica dedicatoria: "Eres increíble y cada día nos demuestras que no hay metas imposibles. Todo está en creer. Si lo crees, lo creas. Todo un referente y todo un ejemplo. No podría tener mejor compañero de vida. Enhorabuena de nuevo, cariño".