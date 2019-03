Las polémicas fotos de Muniaín y Javi Martínez con una actriz porno

Las megafiestas de los futbolistas siempre son un escándalo, y bien lo saben dos miembros de 'La Rojita': Iker Muniaín y Javi Martínez, las nuevas víctimas de la red. Tras disfrutar de una barbacoa con unos amiguetes, se fotografiaron con un par de chicas en actitud comprometida. Fotos que han dado mucho que hablar en Twitter.





Las imágenes han salido a la luz después de que Carolina Abril, una actriz porno amateur, las colgara en su página de Tuenti. Dichas instantáneas fueron realizadas hace ya seis meses. En ellas, se ve a Muniaín con el torso desnudo y a Javi Martínez con una camiseta de la selección española, ambos junto a dos chicas con gestos muy juguetones.

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar, y la culpable ha tenido que justificar las imágenes: "Estábamos 25 personas haciendo una barbacoa. Simplemente eso. Yo en mi vida profesional soy actriz (aunque ellos no lo sabían)”, y añadía: "Respecto a las fotos solo quiero decir que se ha sacado todo de quicio. Solo es una foto, no pasó nada." Carolina Abril es una actriz porno canaria, que en sus ratos libres también hace sus pinitos en el mundillo de la música. Parece que la chica sabe muy bien a quién arrimarse para que su carrera adquiera velocidad de cohete…

Por su parte, el Athletic de Bilbao, equipo al que pertenecen, no ha dado importancia a tales fotografías ya que forman parte de la vida privada de los jugadores. Eso sí, deberían tener un poco más de cuidado la próxima vez, porque por cosas como estas, pueden perder algo más importante que un simple partido de fútbol.