Piqué y Shakira se deshacen en besos durante el partido de baloncesto del Regal Barça

¡’Love is in the air’! Y nunca mejor dicho si presenciamos en primera persona el reencuentro de Shakira y Piqué. Llevaban semanas sin verse y estaban como locos por estar juntos de nuevo… ¡Vaya si lo han demostrado!

La colombiana y el futbolista fueron a ver el partido del baloncesto del Regal Barça, deporte del que Piqué es un gran aficionado. En las gradas pillamos a los tortolitos deshaciéndose en besos y carantoñas, vamos, que se ve que se echaban mucho de menos.

Entre las ganas que tenían de verse y que el equipo se clasificó para la Final Tour, había mucho que celebrar. ¿Y qué mejor manera que entre mimos y caricias?

Desde luego, a Shakira se ve que le ha encantado el nuevo look de su chico, y si ella estaba babeando por los huesos de su chico, ¿qué decir de Piqué? El jugador del Barça se comía a besitos a su novia y madre de su hijo.

Se ve que al pequeño Milan lo dejaron en casa para disfrutar de esta velada los dos solitos. Y es que en la distancia seguro que se añoran a diario…