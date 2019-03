Piqué rompe su silencio y se pronuncia acerca del embarazo de Shakira

Gerard Piqué continúa en sus trece. Ni confirma ni desmiente una noticia que por todos lados se asegura que es cierta. ¡El posible embarazo de Shakira nos tiene en vilo! Amigos de la pareja, familia… Todos, menos los protagonistas, lo han afirmado.

Aprovechando una entrevista que le han realizado en el programa radiofónico ‘El larguero’, el jugador ha dejado claro que el rumor de la paternidad es un tema muy privado y que no quiere hablar del tema. “Es un tema muy privado y no me gusta hablar de eso”, decía un serio y misterioso Piqué.

Además, también quiso sacar las garras por su chica y cayó más de una boca a aquellos que piensan que la cantante le desconcentra: “Si juegas bien o mal, da igual la novia que tengas. Si te salen las cosas bien, no es gracias a tu pareja y si te salen mal, no es por su culpa. Ella me dice que nosotros tenemos siempre la presión de ganar, ella no”. Con declaraciones así, normal que Shakira esté loca con su tigre.

En medio de toda la reciente polémica que envuelve a la cantante colombiana, parece ser que su novio le ha querido echar un capote. El tema de su ex pareja Antonio de la Rúa y la demanda que parecía que existía y luego de La Rúa desmintió en un comunicado está quebrando los pensamientos de Shakira. El abogado de la artista ha confirmado que la demanda existe, zanjando así cualquier polémica con el tema.