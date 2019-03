Piqué: "Mi relación con Shakira es preciosa. No descarto casarme con ella en un futuro"

El futbolista del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, está más enamorado que nunca y así lo ha mostrado en la presentación de la nueva colección de MANGO de la que es imagen. Tras varias preguntas personales sobre su relación con Shakira, el jugador sólo ha resaltado lo bonita que es su relación y sus ideas sobre pasar por el altar con la cantante.

Piqué últimamente no pasa por su mejor momento profesional pero sin embargo, su relación con la colombiana sigue viento en popa. Aunque el blaugrana ha afirmado que "no ha habido petición de mano y no hay planes de boda" ha puntualizado que está "viviendo una relación muy bonita" y ha añadido que no descarta casarse con ella en un futuro.

En cuanto a los comentarios que culpaban a su novia de su bajo rendimiento en el campo, Piqué se ha mostrado contundente: "El año pasado ganamos la Liga y la 'Champions' y Shakira ya estaba ahí. No hay que decir nada más".

Así, el jugador defiende a su chica y presume de los momentos tan románticos que vive al lado de ella, lo que les ha convertido en una de las parejas más empalagosas de este último año y que esperemos, pronto se den el 'sí quiero'.