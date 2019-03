Piqué, 'obligado' a prometer a Shakira que se casarán en un futuro

Shakira ha conseguido que Piqué le prometa que se casarán en un futuro en el programa de televisión Pomeriggio 5, donde el futbolista confirmó que se darán el 'sí, quiero'. La pareja acudió al programa de la presentadora Bárbara D’Urso ya que la artista se encuentra de promoción en tierras italianas.

En el programa, la pareja repasó su historia de amor y Piqué desveló que le gustaría tener una niña. Pero fue la presentadora la que le preguntó por su boda ya que Shakira le había invitado a hacerle la pregunta con el fin de que su pareja se anime a dar el paso: "Me ha pedido ella misma que te lo pregunte. Me ha dicho que te suelte la indirecta para que así no te puedas echar atrás más adelante", comentó Bárbara."Sí sí, en un futuro sí, seguro", respondió el futbolista ante la ocurrencia de su mujer, dejando la puerta abierta a un cercano enlace.

Aunque no se hayan dado el 'sí, quiero', los dos han demostrado su gran complicidad y lo enamorados que están ya que Piqué no dudó en viajar hasta Italia para acompañar a su pareja en la promoción de su nuevo disco.