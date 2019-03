Piqué, un nuevo estudiante en Harvard

De acuerdo con lo que publica la revista Cuore, el padre de los hijos de Shakira, Piqué, ha decidido volver a estudiar ni más ni menos que en una de las universidades más prestigiosa del mundo, Harvard Business School.

El futbolista, con vistas a un futuro, se ha apuntado a un curso de comunicación llamado 'The business of Entretaiment, Media and Sport'. Un curso que le ayudará en un futuro a poder crear su propio medio de comunicación de acuerdo con las declaraciones que dio recientemente en una rueda de prensa.

La verdad que cuesta imaginarse a Piqué haciendo otra cosa que no sea darle patadas a un balón, aunque quizá nos sorprenda a todos y sea un estudiante de matrícula con grandes planes de negocio. Esperemos que los estudios se le den igual de bien que el fútbol…

¡Shakira debe de estar muy orgullosa de su chico!