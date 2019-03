Piqué desvela algunos detalles de su relación con Shakira que desconocíamos

Shakira y Piqué forman una de las parejas VIPs más famosos de la actualidad, y es que desde que empezaron su relación hace 6 años no han parado de demostrarse el amor que se tienen el uno por el otro. El futbolista ha estado en el programa de TV3 'Fora de Serie' donde ha hablado de su relación con la cantante donde ha contado varios detalles de su relación como cuándo se conocieron.

"Fue en Madrid cuando estábamos preparando el Mundial de Sudáfrica y le pedí el teléfono", desvela así como fue la primera vez que se vieron.

La segunda vez que coincidieron fue ya en Sudáfrica pero antes ya había hablado porque Shakira se trasladó hasta allí antes que él: "ella participaba en la ceremonia inaugural y yo le pregunté por el tiempo que hacía ya que llegábamos cuatro días después". "Yo sabía que iba a estar en la ceremonia de clausura. Y le dije que si tenía que llegar a la final para verla lo haría", algo que llegó a cumplir.

Sobre los inicios de su relación comenta: "Dijimos que si lo hacíamos teníamos que hacerlo bien. Pero nunca lo sabes, empiezas con una persona y puede funcionar o ser un desastre. Y ya llevamos 6 años", explica.

Pero sin duda alguna fue cuando llegaron sus hijos el momento en el que su relación se convirtió en una familia: "Cuando tomamos la decisión de tener un hijo es que todo va viento en popa. Es una decisión importante y la tomas con tranquilidad, sabiendo que es la mujer de tu vida".

El futbolista también contó lagunas anécdotas de sus hijos: "Son totalmente inconscientes de la vida que llevamos su madre y yo. Cuando Milan nos ve que firmamos un autógrafo, él también quiere firmar. No entiende nada y cree que todos los padres actúan igual".

Además, Piqueé también habló sobre su futuro profesional y comenta que le encantaría poder llegar a ser presidente de su club de fútbol: "Creo que es el paso que me gustaría dar cuando me retire porque como entrenador no me veo. En cambio, presidente creo que lo podría hacer muy bien para el club que me apasiona".