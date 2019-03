Pilar Rubio y Sergio Ramos se envían mensajes de amor en la distancia

Sergio Ramos se encuentra de pretemporada en Australia, ya que el equipo se está preparando para la próxima temporada que, según el entrenador del Real Madrid, sufrirá algún cambio. Pero para el futbolista lo duro de la pretemporada está siendo el estar lejos de Pilar Rubio, y su hijo, Sergio Ramos. Por ese motivo la parejita se han estado enviando mensajes muy cariñosos por las redes sociales. ¡Qué monos!

Primero fue Pilar quién le envió un vídeo mediante Instagram al futbolista. La presentadora se grabó a sí misma en el concierto de Elton John y se lo dedicó a Sergio. "My song, 'Your Song' te la dedico... This song is for us...", escribió la presentadora.

Ante este detallazo el futbolista ha contestado a la madre de su hijo con un tierno collage, donde aparecen cuatro fotografías de ella y del pequeño Sergio. "Muchas gracias por la canción cariño ¡Os echo de menos! Ya queda nada para veros de nuevo. Os quiero", escribía el jugador.