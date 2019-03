Pilar Rubio endulza el cumpleaños de su chico, Sergio Ramos, vía Twitter

Uno no cumple 27 añazos todos los días y por eso Pilar Rubio quiso hacer de lo más especial el cumple de su chico. Por eso y porque cada día la vemos más unida a Sergio Ramos, toda una parejaza celebritera que comenzó en septiembre del año pasado y que hemos visto consolidarse. Nadie puede negar que derrochan amor por todos los poros, incluidos los de las redes sociales, medio que utilizó la presentadora para mandarle un par de regalitos a su Sergio. ¡Un detallazo!

"El horno y el corazón, lleno de dulces sorpresas. Todo sea por el cumpleañero @SergioRamos", tuiteaba Pilar junto a una foto de ella, tan guapa como siempre, y demostrando que había preparado una sorpresita culinaria para su chico. ¿Un pastel? ¿Unos bollitos? Nos hemos quedado con la intriga.

Y esto no es todo, un ratito antes también le dedicaba una romanticona canción, Your Song, un temazo de Elton John. Aunque el jugador del Real Madrid le tocó trabajar en tan señalada fecha, dado que su equipo se enfrentaba al Zaragoza, seguro que con estos mensajitos de su chica se le alegró el día. ¡Así da gusto!

No dudamos de que Sergio tendría un montonazo de regalos y felicitaciones de cumpleaños, pero estamos casi casi seguros de que los que más ilu le hicieron fueron los de su 'love'. Y es que Pilar no para de sorprendernos...¿La presentadora más rockera una romántica empedernida? Aunque no nos lo esperábamos, nos gusta esta faceta suya tan dulce...