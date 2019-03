Pilar Rubio defiende a Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, de las críticas de las wags del Real Madrid

Pilar Rubio ha querido zanjar los rumores sobre su posible enemistad con la novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. Y es que muchos hablaban sobre la mala relación que había entre ambas pero ahora, tal y como informa el ‘Diario Gol’, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha querido zanjar el tema.

Según informa esta publicación, Pilar se encontraba con algunas de las wags del Real Madrid en las gradas del Santiago Bernabéu, cuando estas comenzaron a criticar a Georgina, más concretamente a su físico y, en especial, a su culo, planteándose si estaría operado o no. El único comentario que hizo Rubio fue: “Lo que yo sé es que es una enferma del yoga y trabaja mucho su cuerpo”, sentenció.

Y es que Pilar quiso defender claramente a la que, según algunos, era su enemiga pero, obviamente, Rodríguez no estuvo presente en la conversación. No obstante, no hay más que ver su Instagram para ver el mucho tiempo que Georgina dedica a su físico.