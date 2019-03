Pilar Rubio consuela a Sergio Ramos a base de rock tras la derrota del Real Madrid

A pesar de que el Real Madrid no haya conseguido el pase a la final de la Champions, Sergio Ramos todavía tiene ‘consolación’. Y no solo por parte de su amiguísimo Iker Casillas, quien supo animar a su compañero entre abrazos y confidencias, sino también gracias a su chica, Pilar Rubio.

La reportera quiso demostrar a su amado que está al pie del cañón cuando más lo necesita y, por supuesto, que sabe ponerle ‘a tono’ en momentos de bajón. Así que para ello, Pilar se lanzó a Twitter de inmediato y le dedico un tuit de lo más explícito: "Éstas últimas horas se merecen esta canción. ILY. Carry on, like a man of war... @SergioRamos".

Una canción que habla de la superación y del seguir adelante en momentos tormentosos. Vamos, muy oportuna para levantar ánimos después de perder contra el Borussia Dortmund y que gustó tanto a nuestro defensa favorito que no dudó en retuitearlo.

Sin duda, esta parejita tiene cada vez más cosas en común y ya no dudan ni un solo segundo en hacer pública su química y complicidad. ¡Y a nosotros que nos gusta que lo hagan!