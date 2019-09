Pilar Rubio no quiso perderse junto a Sergio Ramos la gala de los Premios The Best FIFA. La guapa colaboradora de 'El Hormiguero' iba espectacular enfundada en un vestido firmado por Pronovias.

Pilar brilló literalmente sobre la alfombra roja, y es que el vestido metalizado de escote asimétrico, de corte sirena y realizado en lamé se ajustaba a su figura como un guante, además de la sexy apertura en el lateral de la falda.

Pilar Rubio y Sergio Ramos durante la gala | Gtres

En el photocall también pudimos ver a Leo Messi junto a su mujer, Antonella Roccuzzo y sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo. También a Marcelo acompañado de su familia o a Carles Puyol de la mano de una espectacular Vanesa Lorenzo.

La gran ausencia de la noche fue la de Cristiano Ronaldo quien pese a encontrarse cerca de la ciudad italiana no asistió a la gala. Eso sí, dejó en Instagram un enigmático mensaje junto a una imagen en la que aparecía leyendo sentado tranquilamente en el sofá de su casa.

