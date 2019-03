Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Álex González o Úrsula Corberó, entre las celebrities que no se perdieron la final del Mutua Madrid Open 2015

ANDY MURRAY SE IMPUSO A RAFA NADAL QUE NO PUDO HACERSE CON LA VICTORIA

La Caja Mágica se inundó de celebrities que no quisieron perderse la final del Mutua Madrid Open 2015 que enfrentaba a Andy Murray y Rafa Nadal. Finalmente, el maraconí no pudo hacerse con la victoria pero contó con el apoyo de rostros tan conocidos como los de Paula Echevarría y David Bustamante, Miguel Ángel Silvestre, Álex González, José Coronado, Peter Vives, Cristina Pedroche y David Muñoz, Úrsula Corberó o Tamara Falcó. Una cita con el tenis en la que nuestras celebrities no pudieron ver ganar a su compatriotra, pero en la que disfrutaron de lo lindo.