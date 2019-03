El pasional beso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras ganar el Real Madrid la final de la Champions League

Este fin de semana el Real Madrid ha hecho historia tras hacerse con su decimotercera Copa de Europa. El equipo merengue se trasladaba hasta Kiev, Ucrania, para enfrentarse al Liverpool y llevarse, finalmente, la cuarta Champions que gana consecutivamente.

Las últimas cinco de ellas jugadas por Cristiano Ronaldo quien posaba orgulloso junto a 'la orejona' a la vez que marcaba también un cinco con sus manos. Sin duda, todo un triunfo para el portugués quien ha celebrado este éxito junto a toda su familia que estuvo con él en el campo.

Cristiano Ronaldo y su familia tras ganar el Real Madrid la final de la Champions League | Gtres

Uno de los momentos más esperados se produjo cuando su pareja, Georgina Rodríguez, saltó al campo tras el partido y se fundió en un romántico beso con el futbolista. Una de las fotos más buscadas y que repitieron en varias ocasiones.

Tanto la modelo, como Cristiano y sus familiares estaban eufóricos y se les fotografío disfrutando, como nunca de este triunfo.

El beso de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras ganar el Real Madrid la final de la Champions League | Gtres

El portugués no pudo marcar ninguno de los tres goles del partido, aunque lo intentó, es cierto que fue uno de los protagonistas de la noche tras sus declaraciones al terminar el partido. En ellas CR7 daba a entender que su etapa en el Real Madrid podría haber llegado a su fin: "Ahora a disfrutar. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid. En los próximos días hablaré", decía.

Unas palabras que más tarde aclaró que sus declaraciones se habían sacado de contexto: "No tenía que haberlo dicho, pero no me arrepiento".