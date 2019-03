Las parejas de los deportistas, las mejores animadoras

Parece que es ley que un deportista de élite tenga a su lado a una guapísima novia. Pero además de tener una cara bonita y un cuerpo de impresión, son, ante todo, fieles seguidoras de sus chicos. Y es que ser la pareja de un deportista de primera fila, estar monísima y mantener la compostura en las gradas, no es nada fácil.

Victoria Beckham no se pierde ni un sólo partido de su David. Eso sí, siempre divina sobre unos tacones. Sara Carbonero, ya sea por trabajo u ocio, también ha animado a su portero en muchísimas ocasiones. Y el último fichaje del Barça ha sido el de Shakira, a la que pudimos ver en la final de la Copa del Rey viviendo el partido como nadie... y consolando a su 'tigre', Piqué.

Dejando a un lado el fútbol, pero no las pelotas... pasamos al tenis. La monísima pareja formada por Carolina Cerezuela y Carlos Moyá no se separa ni un minuto y, aunque actualmente está retirado, su mujercita le ha apoyado en numerosos partidos. La novia del super campeón Rafa Nadal, Xisca, no se queda atrás. Quizá es la más discreta de todas, pero siempre nos la encontramos en las gradas disfrutando de los encuentros de su chico.

La espectacular cantante de las Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, vive con nervios las competiciones de su novio, el piloto Lewis Hamilton, y no duda en ir bien equipada, aunque pierda un poco de glamour, en los grandes premios. O Raquel del Rosario, que aunque no es muy partidaria de dejarse ver, siempre que puede muestra su apoyo a Fernando Alonso.

Pero sin lugar a dudas, el premio a las 'más entregadas' es para Cameron Díaz y Liz Hurley. Ellas sí que saben animar a sus chicos... No te pierdas las imágenes que así lo demuestran, en las que las divinas celebrities se convierten en verdaderas 'cheerleaders'.