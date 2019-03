El ex de la nueva novia de Carles Puyol no se corta: "Es chistoso que Puyol sea mi sucesor"

Celos, envidia, rencores y melancolía… Las nuevas declaraciones que Juan Riveros, ex de Giselle Lacouture, ha dedicado a la que fue su novia y a Carles Puyol no tienen desperdicio. "Nunca pensé que Puyol fuera mi sucesor y me parece chistoso", ha afirmado en una entrevista a ‘El Tiempo’, aprovechando la publicación de su último disco.

El famoso cantante colombiano ha abierto su corazón contando cómo comenzó la relación de Giselle Lacouture, la que fue su novia durante más de dos años y medio, y el futbolista catalán. Tras un viaje junto a la de Barranquilla, que realizaron a Miami, la modelo conoció de manera fortuita al que ahora es su novio y comenzó el principio del fin de la que fue su historia de amor.

"El hecho de que esté con él ahora no significa que me haya puesto los cuernos", resume el joven colombiano durante la entrevista. También dice poder seguir adelante gracias a que está volcado con su trabajo y recuerda que "fue una relación tan bonita que cuando las cosas no están funcionando como debe ser, es mejor acabarlas".

Pero por el momento, la realidad de Juan Rivero es la de no haber olvidado a la que fue el amor de su vida y está tan presente aún en su día a día que le ha dedicado casi todas las canciones de su nuevo disco: "Todo el álbum es para Giselle, menos dos o tres canciones". ¿Sentimientos reales o puro marketing? ¿Qué opinarán Giselle y Puyol de todo esto?