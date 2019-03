La novia rusa de CR7, una mujer "muy peligrosa"

Sobre unos tacones de más de quince centímetros y enfundada en un minivestido fucsia de Manuel Mota para Pronovias, la modelo rusa, de 24 años, visitó la pasarela Madrid Fashion Week, donde presentó una botella joya de vodka, de edición limitada, y brindó por la moda de España. Es la primera vez que la modelo visita España por motivos profesionales. "Estoy encantada de estar aquí, es un país maravilloso", comentó.

Irina Shayk tiene firmados varios proyectos, entre ellos una sesión fotográfica en una isla española, "así que -dijo- podré disfrutar más del país". Aunque no conoce el diseño español "como le gustaría", reconoció que la moda que se hace en España es atractiva. "Me gustan las creaciones españolas y me entusiasman los diseños de Amaya Arzuaga".

Con gran simpatía y mucha paciencia, la modelo rusa, que lucía espectaculares joyas de Chopar, sonrió una y otra vez para todos los fotógrafos. "Qué buenos fotógrafos y profesionales hay en España", dijo, mientras les lanzaba besos y se atusaba su larga melena con coquetería.

Por su profesión de modelo, Irina Shayk, que vive en Nueva York, confesó que no dispone de mucho tiempo para compartirlo con su novio, Cristiano Ronaldo, CR7, que reside en Madrid. "Viajo constantemente por todo el mundo, casi vivo en los aviones", explicó.

La modelo no quiso contestar a la decenas de preguntas que los periodistas lanzaron sobre su relación, así que la prensa tiró hacia otro lado... Todos los allí presentes quisieron saber cómo era la rusa en las distancias cortas, a lo que ella contestó: "Las mujeres rusas somos muy peligrosas".

Irina, que ha desfilado en varias ocasiones con los diseños de lencería de Victoria's Secret y ha sido imagen de prestigiosas firmas, desde que se hizo oficial su romance con Cristiano Ronaldo, se ha convertido en una de las maniquíes más demandadas de las pasarelas.