Noelia López habla tras la ruptura con Guti y... ¡se queda a gusto!

Parece que el culebrón acaba de empezar con unas declaraciones demoledoras de la modelo. Noelia López, que se encuentra en Sevilla junto a su familia, según informa la web Vanitatis, desconocía los planes de Guti de hacer pública su ruptura vía Twitter.

“Me levanté y vi que había publicado nuestra ruptura. Me sentó mal porque no me pidió permiso para hablar de algo de lo que también soy protagonista. Los medios de comunicación dijeron que la pareja anunciaba la noticia y no es así. Yo no anuncio nada”, confiesa la modelo a Vanitatis.com.

Tras el tuit que hacía pública su ruptura, Guti llamó a Noelia para pedirle perdón. Ella, asegura, que está harta de tanto arrepentimiento. “No quiero hablar porque no quiero hacer daño ni a Guti ni a su familia. Cuando le di la oportunidad de volver pensaba que había cambiado, pero no... No ha habido una tercera persona pero no me gustan algunos hábitos de Guti”, confesó.

La pareja se separó hace un año, más o menos, y no parecía que hubiese reconciliación posible, ya que Noelia estaba muy dolida con el futbolista. Tras despacharse a gusto con el jugador del Besiktas, el madrileño consiguió conquistar de nuevo a la Sevilla el pasado mes de mayo. Parece que la guerra acaba de comenzar y que va para largo...