Niall Horan de One Direction se fotografia junto a Neymar tras el partido del Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao

EL CANTANTE SE TRASLADÓ A BARCELONA PARA VERLO

No sabemos si Niall Horan voló a Barcelona sólo para ver el partido del Barça contra el Athletic Club de Bilbao o si sigue en nuestro país. Lo cierto es que fue toda una sorpresa tanto para las pocas fans que se percataron de su presencia como para los jugadores junto a los que se fotografió el integrante de One Direction. Este fue el caso de Neymar, que no dudó en compartir el ‘selfie’ con sus seguidores.