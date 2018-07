La ex mujer y la novia de El Kun Agüero se critican mutuamente a través de las redes sociales

El Kun Agüero, delantero del Manchester City, comenzó una relación en 2008 con Gianinna Maradona, hija de Diego Armando. Su romance se consolidó muy rápido y en 2009 nació Benjamín, fruto de su amor. El pequeño que ahora tiene siete años ya es toda una estrella, y ha sido uno de los protagonistas del enfrentamiento entre su madre y la actual pareja de su padre.

La otra implicada ha sido Sol Cwirkaluk, la hija de la cantante Karina, que desde 2012 mantiene una relación con El Kun. Al parecer, fue Sol, de ocho años, la que insultó a Benjamín, según han informado algunos medios. Esto no ha sentado muy bien a la familia Maradona, y según ha publicado la intérprete en su cuenta de Twitter han dejado lo sucedido en manos de los abogados.

Recurrió a los 140 caracteres para contactar con la expareja de su chico y consiguió incendiar la red social. La cantante mencionó en su tuit a Gianinna y la acusó públicamente de estar metiéndose con su hija. "Si tenés algo para decir de mi hija me llamás y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras, pero con mi hija no te metas. ¿Llamar a un abogado inventado un problema entre chicos que no existió? Con mi hija, no", decía el tuit que publicó Karina.

Pero la postura de Gianinna fue diferente y no entró en el juego por redes sociales. Se limitó a decir: "No voy a contestarte por Twitter! Si tenías algo q decirme agarrabas el teléfono y me lo decías! Besito". Seguido de algún tuit más que compartió con los usuarios de la red social que quisieron mediar en el enfrentamiento.

Y aunque entonces nadie entendía la polémica, todo cobró sentido cuando en el programa televisivo 'Intrusos' se hizo pública una conversación donde una mujer anónima contaba a la hija de Maradona que la hermana de Agüero, Mayra, había transmitido en directo en su cuenta de Instagram un vídeo donde Sol decía que no le gustaba jugar con Benjamín.

Gianinna no se conformó y volvió a Twitter donde publicó: "Los hijos se reflejan en la educación q reciben de sus padres, el q tenga el privilegio de conocer personalmente a benja puede comprobar". Y su hermana, Dalma, intervino asegurando que Karina, conocida como 'La Princesita', solo sabía "hacerse la mosca muerta y ser flor de zorrita".

Acto seguido, Mayra publicó una foto en Instagram acompañada de un mensaje que decía: "Son mis sobrinos y no se jode. Hay que ser demasiado conventillero para crear una pelea que jamás existió, digan de mí lo que quieran, pero con ellos no se metan. Son chicos, juegan, ríen y lloran, como todo niño. Ahora lo digo yo: ¡Hay que ser ignorante para decir barbaridades!".

Ante este revuelo el futbolista ha preferido mantenerse al margen.