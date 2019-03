La mujer de Kaká, Carol Celico, revela por Instagram la ruptura de su matrimonio

Carol Celico, la mujer de Kaká ha comunicado su decisión de romper su matrimonio con el futbolista por Instagram. Así es, la empresaria ha publicado una imagen en la que aparece la pareja junto a sus hijos, y en la fotografía ha comentado la separación. Después de idas y venidas, parece que esto es un punto y final entre la pareja, que llevaba trece años de matrimonio y dos hijos en común.

"Una de las decisiones más difíciles de nuestra vida fue decidir si queremos caminar juntos o separados. Las decisiones que influyen en los demás, que interfieren con más vidas y en nuestra mente han estado siempre. Fueron 13 años juntos, muchas emociones, muchas historias, muchos buenos y malos momentos que superamos siempre juntos. Y lo más importante, las únicas dos vidas y tan especial que hemos ganado con esos 10 años de matrimonio (sus hijos)", escribió la mujer de Kaká en su perfil.

Además añadió: "Esta vez estamos en un tiempo de superar el proceso más doloroso que es la separación. No fue una decisión fácil, y viene con la evolución y un proceso de duelo. Pido a la cooperación de la prensa en las notas que van a realizar. Pido a la comprensión de los seguidores, fans, admiradores, así que no juzguen, no lanzar comentarios con poca percepción de la pequeña parte de nuestra vida que se ha hecho pública. Si ni siquiera la familia o amigos cercanos serían capaces de descifrar, ¿cómo aquellos viendo de lejos lo harán? Solo yo y Kaká sabemos nuestras diferencias".