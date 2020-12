Las palabras con las que Miguel Torres ha emocionado a Iker Casillas: "¿Quieres que llore?"

Iker Casillas cada vez se muestra más abierto a hablar sobre el infarto que le dio aquel fatídico 1 de mayo de 2019. El futbolista hasta hace pocos meses ha querido mantenerse algo más reservado, como suele hacer con la mayoría de aspectos de su vida extra profesionales.

Después de un año y siete meses, no solo hemos escuchado al ex guardameta hablar más en los medios sobre el tema, sino que también ha lanzado un documental dónde habla sobre lo ocurrido e incluso ha hecho una campaña solidaria de concienciación.

Ya pudimos ver en su momento las reacciones y mensajes de apoyo que tanto compañeros como amigos le dedicaron a Iker a través de las redes, y ahora ha sido Miguel Torres quien le ha dejado un cariñoso mensaje al que fuera su compañero de equipo.

Miguel e Iker compartieron vestuario durante tres años en el Real Madrid y han mantenido el contacto hasta día de hoy, será por eso por lo que el novio de Paula Echevarría, tras ver el documental 'Colgar alas' en el que Iker habla sobre lo sucedido, le ha dejado este bonito mensaje.

"Siempre te han dicho que tenias mucha suerte @ikercasillas , y sí la has tenido, sobre todo un día, el día más importante de tu vida. El resto de los días has tenido una carrera ejemplar y maravillosa. Me está encantando tu documental #colgarlasalas . Iker en su pura esencia tal y como es, para los que le conocéis menos ahí le tenéis", ha escrito el colaborador bajo el post en el que vemos la portada de documental.

Unas palabras que han logrado emocionar al propio Casillas que le dejaba este comentario tras leer su mensaje: "¿Quieres que llore?" .

Seguro que te interesa…

La foto de Iker Casillas con su hermano: "Qué jovencillo"