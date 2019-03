Messi, Piqué, Sergio Ramos o Fábregas, entre los futbolistas que por el momento se resisten a pasar por el altar con sus parejas

Los futbolistas siempre han tenido fama de mujeriegos y de estar rodeados de chicas guapas. Aunque les cuesta asentar la cabeza con una sola mujer, algunos han formado una bonita familia junto a sus parejas pero parece que le tienen alergia a eso de pasar por la vicaría o por el ayuntamiento para hacer su relación oficial ante las leyes. ¿Quiénes son del club de los solteros con familia?

Sergio Ramos y Pilar Rubio han tenido dos hijos desde que comenzasen su relación , ero parece que para la pareja sus retoños son más importantes que firmar un papel. En repetidas ocasiones han dicho que no les hace falta casarse para estar seguros de su amor. Por otro lado, la historia de Gerard Piqué y Shakira es muy parecida. Tienen también dos hijos en común, y aunque la cantante cruzó el charco y se instaló en España por amor, parece que para el culé no es suficiente para sellar su amor ante notario.

Gareth Bale también forma parte de los astros del balón que no parece darle importancia al matrimonio. El merengue conoce a su chica, Emma Rhys-Jones, desde que estaban en el colegio. Tienen una preciosa hija, Alba Violet, y aunque están esperando su segundo, por ahora no suenan campanas de boda. ¿Estarán esperando a que sus hijos puedan llevarles los anillos?

Cesc Fábregas y Lionel Messi cierran la lista de los futbolistas que temen al matrimonio. El primero forma una bonita pareja junto a Daniella Semaan. Cesc tiene dos hijos en común con la libanesa, además ella tiene dos hijos de una relación anterior. En su caso, no sabemos si es porque el futbolista no se lo ha propuesto a su chica o por los problemas de Semaan con su exmarido no le está poniendo las cosas nada fáciles para convertirla en una mujer totalmente libre de poder volver a casarse. El culé Lionel Messi está enamoradísimo de Antonella Rocuzzo. El argentino tiene dos hijos junto a su chica pero de boda nada de nada. ¡Con las ganas que tenemos de verlas vestidas de novia!