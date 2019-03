Londres extendía la alfombra roja este martes para celebrar los Premios FIFA The Best 2018. Un evento donde se premia a los mejores once jugadores del año y entre ellos se encontraba David De Gea.

El portero del Manchester United era premiado como mejor guardameta del 2018, un premio que Edurne ha querido celebrar enviándole una bonita felicitación donde muestra lo muy orgullosa que está de su chico.

¡Viva el amor!