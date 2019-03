El mensaje con más amor de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo

Hace unos días Cristiano Ronaldo era galardonado con el premio The Best, otorgado al mejor jugador de fútbol. Una ocasión especial que su novia, Georgina Rodríguez, ha querido aprovechar para dedicar al jugador un bonito mensaje.

"!Qué día tan especial! Brindemos, por ahora sin alcohol pero con tu merecido trofeo, por todo el esfuerzo, dedicación, sacrificio y tantas horas de entrenamiento para estar a tan alto nivel. Tu vida es el fútbol y eso tiene un claro reflejo en el campo. Sigue así, luchando siempre, que yo estaré a tu lado amándote, dándote apoyo, cariño, tranquilidad y todo lo que necesitas al llegar a casa. En las buenas y en las malas como no podría ser de otra forma. Te amamos y admiramos campeón", escribía la modelo junto a una fotografía de la pareja con los trofeos que ha compartido en sus redes sociales.

Y Cristiano no se quiso quedar atrás en lo que a dedicatorias se refiere. Como no podía ser de otra manera, le dedicó el premio a su familia, además de a sus compañeros y a su equipo. "Es increíble haber ganado este trofeo por segunda vez. Quiero dedicárselo a mi familia, a mis amigos, mis compañeros de equipo y mis entrenadores del Real Madrid y de la Selección Portuguesa y a todos aquellos que me apoyan", publicaba el futbolista.

Y es que el galardonado está en su mejor momento. No sólo por los numerosos éxitos laborales que cosecha, sino por la numerosa familia de la que siempre presume. Un sueño para el futbolista quien vive feliz junto a su novia, con la que espera su cuarto hijo que nacerá en unos días.