El mensaje de despedida de la novia de Luis Ojeda, futbolista de Las Palmas, fallecido a los 20 años

El jugador de fútbol Luis Ojeda Súarez ha fallecido de manera repentina a los 20 años de edad. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento y ha sido la cuenta oficial de Las Palmas, equipo al que pertenecía, la que ha dado la triste noticia.

"Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporada (2017/18 y 2018/19). La UD Las Palmas muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia amarilla. DEP", decía en un tweet.

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol también ha querido pronunciarse al respecto: "La Real Federación Española de Fútbol quiere mostrar su más sentido pésame a los familiares y amigos de Luis Ojeda, exjugador de Las Palmas en sus categorías inferiores, fallecido a la temprana edad de 20 años".

La despedida de su novia, Lola Ortiz

Su actual pareja es la televisiva Lola Ortiz, quien ha querido enviarle un mensaje por sus redes sociales horas después de que se conociera la noticia: "Te echo de menos, Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo, ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado, vainilla".

Mensaje de despedida de Lola Ortiz | Instagram Lola Ortiz

"Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy totalmente destrozada, no sé cómo llevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está, se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias, familia, por todos los mensajes", decía en otra fotografía.