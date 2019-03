Melody Santana, la ex de Jesé Rodríguez, responde a Aurah Ruiz

Melody Santana, la ex de Jesé Rodríguez, ha querido responder a Aurah Ruiz con un comunicado oficial, tal y como recoge el portal Look. La madre de los dos hijos mayores del futbolista ha dejado clara además la relación que actualmente mantiene con su expareja.

Y es que Aurah reveló hace unos días que Jesé la había dejado por otra mujer, señalando a Melody como ‘la otra’. Algo que pilló por sorpresa a todo el mundo, ya que Santana denunciaba hace un año al canario por su mal hacer como padre.

Por eso Melody ha emitido un comunicado oficial a través de Look en el que aclara que “son muchas las mentiras que se han vertido sobre mí recientemente y no voy a permitirlo, sobre todo, cuando se trata de hechos completamente demostrables y que afectan a otras personas”.

Además, también ha querido aclarar cuál su relación actual con Jesé: “Actualmente no mantengo ninguna relación sentimental con él más allá de la que nos une como padres de dos preciosos niños. Mantenemos, en la actualidad, una buenísima relación por el bien de nuestros hijos y aprovecho para desmentir lo que hasta hace unos días se estaba asegurando: que hemos retomado nuestro noviazgo”.

Es más, hasta defiende a Rodríguez en su papel de padre, pese a lo que pudiera decir en el pasado: “A día de hoy él trata a todos sus hijos por igual y lo hace del mismo modo que lo haría un buen padre, es decir, cumpliendo con todas las obligaciones que en lo afectivo y en lo económico tener hijos conlleva”.

Y para rematar, Melody también quiere dejar claro que el coche que se ha comprado recientemente se lo está pagando ella con su sueldo, y lanza una indirecta a Aurah, aunque no la nombre: “Tanto el padre de mis hijos como yo vivimos de nuestro trabajo y no queremos formar parte del espectáculo”. Y tiene un “consejo” final para ella: “Hay que trabajar más y mentir menos”.