Melissa Jiménez: “Marc Bartra cambia pañales y da biberones como si llevara haciéndolo toda la vida”

Melissa Jiménez está completamente volcada en su hija Gala. Pero poco a poco va reincorporándose a la vida social y así de estupenda hemos podido verla en un acto promocional para el que ha prestado su imagen.

Melissa lucía su figura totalmente recuperada, con un sencillo look en blanco y negro. “En el postparto me recuperé muy fácilmente porque cogí muy pocos kilos”, confesó, y añadió: “Todavía no he hecho deporte”.

De su experiencia como mamá, sólo tiene buenas palabras: “Gala es muy buena, no tenemos queja, es nuestra hija y es perfecta”. Además, también tuvo para su chico, Marc Bartra, buenas palabras como papá: “Cambia pañales y da biberones como si llevara haciéndolo toda la vida”.

Por el momento, la pareja no tiene planes de boda, aunque no lo descarta en un futuro.