El matrimonio formado por Adriana y Christian Karembeu toca su fin

La modelo Adriana Karembeu, casada desde 1998 con Christian Karembeu, que militaba entonces en el Real Madrid, confirmó hoy la ruptura de su matrimonio con el exinternacional francés y aseguró que nunca engañó a su marido.

"La verdad es que nunca he engañado a mi marido, pero Christian y yo nos separamos hace varios meses. Yo fui la que se fue", asegura la modelo, que llena la portada de la revista "Paris Match".

Adriana, nacida en la localidad eslovaca de Brezno, asegura que ambos siempre han sido "una pareja muy mediática y muy expuesta" y que la razón de que decidiera hacer pública su situación sentimental es que, "desde hace algunas semanas", está "enfadada" por encontrar en la prensa fotos suyas "con otros hombres, presentados como supuestos amantes".

"Por mi parte, nunca ha habido otra persona. Por la suya, no lo sé. Lo que sé es que estaba constantemente sola y que para recuperar la ilusión de un hogar tuve que irme a Eslovaquia, donde vive mi madre, a quien adoro", relata Adriana.

La modelo y expresentadora desgrana los motivos de su separación y explica que cuando su marido se retiró de los terrenos de juego en 2005 "comenzó a vivir a 300 kilómetros por hora", inmerso en "multitud de actividades" para encontrar "su sitio en el mundo", como un programa de televisión para la cadena "Planète" que a veces le obligaba a ausentarse durante dos o tres meses.

"No lograba seguirle. Nos perdimos sin querer. No logramos reencontrarnos. Tengo 39 años y necesito estabilidad. Él no", comenta la que en 2006 fuera elegida la mujer más sexy del mundo por la edición francesa de la revista FHM.

Ahora, cada uno "debe seguir su propio camino", dice Adriana, que prefiere abandonar a su marido "para no arruinarlo todo" y no "estropear los recuerdos".