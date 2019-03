Mario Casas, Álex González, Rubén Cortada y Maxi Iglesias, entre los guapos que vivieron la final del Mutua Madrid Open 2014

RAFAL NADAL SE ALZÓ COMO GANADOR DEL TORNEO

Muchos han sido los famosos que no han querido perderse los encuentros del Mutua Madrid Open 2014. Durante esta semana hemos podido ver las gradas llenas de Vip Babys, parejitas, deportistas… Pero durante la final, protagonizada por Rafa Nadal, pudimos ver a numerosos guapérrimos que no perdieron detalle del partido. Mario Casas, Álex González, Maxi Iglesias y Rubén Cortada, entre otros, no faltaron a la cita.