María Taktouk, la hija mayor de Daniella Semaan, cumple 18 años

La joven belleza María Taktouk triunfa en las redes sociales con más de 160.000 seguidores en Instagram, donde nos deja ver el día a día con su numerosa familia. Y es que la joven tiene otros cuatro hermanos a los que está muy unida. Joseh Taktouk, con quien también comparte padre, y los otros tres hijos que su madre, Daniella Semaan, y el futbolista Cesc Fábregas tienen en común: Lía, Capri y Leonardo.

Y es que aunque María no es hija de Cesc, él le tiene mucho cariño y como no podía ser de otra manera, ha querido felicitar a su hijastra en las redes sociales con una bonita foto en la que aparecen bromeando. ''Felices 18 a una chica que es muy especial en mi vida. Desde el primer día me enseñaste muchísimo amor y respeto. Te quiero por todas las cosas maravillosas que eres y por la increíble hermana que eres para mis hijos'', publicaba el futbolista junto a la foto.

Pero la felicitación más importante ha sido la que Daniella le ha dedicado a su hija mayor. ''¡Mi bebé ya tiene 18! Feliz cumpleaños mi sol. Has sido una hija maravillosa todos estos años y mi amor por ti no para de crecer. Te deseo toda la felicidad del mundo. Te quiero, te quiero, te quiero…'', publicaba la orgullosa madre junto a una foto de María cuando era pequeña.

No cabe duda de que son una familia muy unida, tanto que más de una vez hemos visto a toda la familia acompañando al futbolista en sus actos públicos, compartiendo y celebrando sus triunfos.