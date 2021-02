Melissa Jiménez y Marc Bartra son una de las parejas más admiradas en las redes sociales. Desde que iniciaron su relación muchos de sus seguidores no se han perdido ni un solo momento ya sea de su boda o del nacimiento de sus tres hijos, y es que el matrimonio no duda en compartir sus momentos más románticos en sus redes sociales.

"Me va a matar, pero no puedo evitar ponerlo… ¿Me ayudáis a que se entere de una vez que vale mucho?", añadía el futbolista a su última publicación de Instagram donde se puede ver a la periodista cantando sin que se diera cuenta de que su marido le estaba grabando.

Mientras Melissa cantaba la canción 'Hallelujah', el futbolista no se podía aguantar las ganas de grabarla y compartirlo en las redes, ya que canta muy bien y sus seguidores no han tardado en reaccionar al vídeo. "Esta mujer que tienes es un tesoro", "vaya voz" o "brutal", han sido algunos de los halagos que la periodista ha recibido.

Aunque no solo lo ha compartido en forma de post sino que también lo ha hecho en sus historias de Instagram. Lo que ha quedado claro una vez más, es la admiración que el uno siento por el otro y así lo dejó claro hace unos días el futbolista en su red social. "Esa persona sabe sacarte una sonrisa cuando más lo necesitas… T´estimo Koala", le dedicó Marc a Melissa.