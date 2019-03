Malena Costa: 'De Puyol me ha enamorado su interior'

El verano es la época en la que los famosos dejan a un lado su timidez y se muestran más cariñosos que nunca con sus parejas. Malena Costa no ha querido ser menos y ha gritado su amor a los cuatro vientos por el capitán del Barça, Carles Puyol.

El jugador del Fútbol Club Barcelona y la modelo mallorquina tienen una relación más que sólida y Malena ha querido demostrarlo diciendo lo que más le gusta de su novio. Claramente, ¡el fisico no es!

Cuando le preguntan qué es lo que busca en un hombre, la modelo no lo ha dudado: "su interior". Y ha añadido. "Eso es lo que me ha enamorado de Carles". Sin duda alguna chica, porque lo que es el exterior..., ¡de guapito tiene poco! Por eso no dudamos de que será buen chico, buen futbolista..., y todas esas cosa que han enamorado a Malena.

La modelo, que desfiló para la diseñadora Toton Comella en el Certamen de Moda 080 Barcelona Fashion, desmiente así los rumores de crisis que han caído en los últimos días sobre su relación con el defensa del Barça y la selección española.

La pareja destila amor allá a donde va. Y recientemente los hemos podido ver juntos de vacaciones en Ibiza, donde, además, estuvieron visitando un ático que podría convertirse en su nidito de amor en la isla.