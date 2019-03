Malena Costa y Mario Suárez derrochan amor en Mallorca

Malena Costa y Mario Suárez han cambiado los rascacielos de Nueva York por las playas de Mallorca, tierra natal de la modelo. La pareja está disfrutando estos días en compañía de la familia y amigos de Malena de la recta final de sus vacaciones antes de retomar sus apretadísimas agendas.

La ‘top’ ha sido la encargada de mostrar al mundo lo bien que se lo están pasando y que lo suyo con Mario va viento en popa a través de su cuenta de Instagram. En ella ha colgado una fotografía de ambos fundidos en un apasionado beso junto al mar junto a la inscripción “Love is in the air”. ¡Qué romántico!

La pareja está atravesando uno de sus mejores momentos desde que comenzara su relación hace ya casi tres años. Ambos se declaran igual de enamorados que el primer día y, aunque todavía no hay planes de boda, ambos coinciden en que la habrá en un futuro y en que quieren formar juntos una familia.