Malena Costa apoya a Mario Suárez en su debut en el Watford FC

Malena Costa puede presumir de estar en su mejor etapa personal. A su feliz relación con Mario Suárez hay que sumar que en los próximos meses va a ser mamá. A la modelo bloguera, que ya se le nota el embarazo con una incipiente barriga, no puede estar más orgullosa del futbolista y no duda en compartirlo en las redes sociales con sus seguidores. Con gorro blanco, abrigo verde y pantalones de cuero, así de guapa lució la modelo en el primer partido de Mario Suárez con el Watford FC.

"Estoy muy contenta con él, si tuviera que irse fuera de España me iría con él seguro, porque tengo un trabajo en el que puedo viajar sin problemas. No me gustaría tener una relación a distancia", declaró el pasado verano antes de que supiéramos que se marchaba a Fiorentina. Dicho y hecho, la modelo no ha dudado en apostar por su relación y seguir al futbolista ahora a Inglaterra.

En octubre anunciaron su compromiso y a principios de este año que iban a convertirse en padres por primera vez. ¡A la pareja nos le puede ir mejor! La mallorquina ha decidido dejar a un lado, por el momento, su carrera profesional para centrarse en esta bonita época que está viviendo. Sólo nos queda desearle lo mejor en este 2016 que no han podido empezar mejor.