La madre de Sergio Ramos confirma la soltería de su hijo

Sergio Ramos presentó su libro, 'Sergio Ramos, corazón, carácter y pasión', muy bien acompañado de todos sus amigos, conocidos y en especial de su madre, Pepi García, que habló de su hijo muy emocionada y orgullosa.

Además Pepi comento cosas de la vida sentimental del jugador, rompiendo todos los rumores existentes que le relacionaban con la periodista Lara Álvarez o la reportera Pilar Rubio.

“Algún día se casará pero por ahora yo creo que no", aseguraba ante la pregunta de si ve a su hijo pasando por el altar. Por ahora no suenan campanas de boda para Sergio porque “ahora mismito no tiene con quién casarse”, sentenció Pepi. ¿Quién será la afortunada de conquistar el corazón de Ramos y su familia?