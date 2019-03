"Hola, me llamo Rocío Agudo Durán. Soy la madre de Manuel Agudo Durán. Jugador del Celta y de la selección española. Pido trabajo y no me ayuda y me veo en la obligación de pedir para darle de comer a mis hijos. Comida. Gracias", con estas frases la madre de Nolito pide limosna a las puertas de un supermercado en Sanlúcar de Barrameda.

'La Otra Crónica de El Mundo' descubre el drama de Rocío. Una historia que ya ha relatado en el 'Daily Mirror'. Sin hablarse con su hijo desde julio de 2015, la madre de Nolito no ha tenido una vida fácil.

De adolescente tuvo al futbolista pero fueron sus padres los que tuvieron que hacerse cargo del bebé después de que ella ingresase en prisión. "Me hice adicta al fumar heroína después de haber sido expulsada de casa después de una riña familiar cuando tenía 17 años y Nolito tenía 21 meses. Estuve con la gente equivocada. Yo robaba dinero para comprar drogas pero la mayor parte de mi dinero provenía de la prostitución. Mi pasado es mi pasado, pero nunca le dejé abandonado", recoge el citado medio.

Ahora, su situación no es mejor. La mujer asegura que vive en la miseria con sus dos mellizos de seis años: "Mi hijo ha dejado a dos hermanos en la calle sin preguntar dónde duermen, ni qué comen. También le pedí ayuda para una casa mejor para su hermano Marco Antonio, que es discapacitado y murió en diciembre. Se negó a ello y tuve que vivir en un almacén porque no podía subir las escalares. Eres un buen futbolista pero como persona eres un ser humano muy malo. Te lo dice la que te ha dado la vida".

Unas duras declaraciones que se suman a los vídeos publicados donde habla en la misma línea de su hijo y muestra la precariedad de la casa okupada en la que vive. Aun así, Nolito no ha querido hacer ningún tipo de comentario al respecto, algo que su abuela materna no ha podido evitar.

La madre de Rocío ha salido en defensa de su nieto. Como recoge 'LOC' en declaraciones a Marina Press, Dolores ha desmentido todo lo dicho por su hija: "Todo lo que mi hija dice es mentira. La forma en que ella está soltando estas calumnias es horrible". Una situación dramática tanto para la madre como para el futbolista del Manchester City que ha saltado hasta la prensa inglesa.