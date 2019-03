A la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ya le 'gusta' Georgina Rodríguez

Siempre se ha pensado que la relación de Georgina Rodríguez con su suegra, Dolores Aveiro, no era muy buena, pero parece que eso ya ha terminado tras el nacimiento de Alana Martina. Y es que la madre de Cristiano Ronaldo no ha dudado en darle like a la instantánea que publicó Georgina en su Instagram mostrando su posado y sus primeras palabras tras el parto.

Aunque Dolores todavía no ha publicado ninguna instantánea con su nueva nieta, sí que ha aludido a ella en varias ocasiones y, además, nada más nacer Alana publicó una imagen comentando que acaba de visitarla en el hospital.

Todo indica a que poco a poco la relación suegra-nuera se está fortaleciendo y es que no hay duda de que los niños traen mucha alegría a las familias.