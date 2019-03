Madonna, reina del pop... y de la Super Bowl

¿Dudaba alguien del trono de Madonna? Si había alguno que pensaba que la diva había perdido ya su puesto como Reina del pop, estaba muy equivocado. Uno de los momentos más importantes en el mundo deportivo estadounidense ha vuelto a encumbrar a la cantante. La popular Super Bowl americana nos ha mostrado a una Madonna pletórica.

Cual Diosa romana, precedida por un séquito de gladiadores, así apareció sobre el escenario. Dejando a todos los allí presentes con la boca abierta. Sentada en un extravagante trono, cubierta con una túnica dorada, comenzó a entonar su popular ‘Vogue’.

El espectáculo que se ofreció en el estadio de Indianapolis, durante el intermedio del tan importante partido, fue impactante. 13 minutos de pura Ciccone, en los que se pudo escuchar lo mítico y lo más reciente de la de Michigan. 'Vogue', 'Music', 'Open your heart', 'Like a prayer',…

Acompañada de Nicki Minaj y Mia, como si de una animadora quinceañera se tratase, pompones en mano, Madonna presentó su nuevo single ‘Give me all your luvin’, del álbum ‘MDNA’. La cantante no defraudó, aunque muchos se han quejado del playback al que recurrió en algunas partes de la actuación…