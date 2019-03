Luis Figo es tachado de machista tras su comentario a una periodista catalana: "Te contesto porque eres guapa"

Como nuevo miembro de la Academia de los premios Laureus del Deporte, Luis Figo acudió el pasado lunes a la entrega de estos galardones en la ciudad de Berlín. Sin embargo, durante una rueda de prensa, el exfutbolista se fue de la lengua e hizo un comentario por el cual le han tachado de machista.

Una periodista catalana le preguntó si se alegraba más por victoria del Real Madrid o por la derrota del Barça, a lo que Figo respondió que no suele contestar a la prensa catalana, "pero como eres guapa te voy a responder… No me alegro nunca de la derrota de nadie. Pasé cinco años maravillosos en Barcelona y me fui por razones de dinero, de familia y de falta de reconocimiento".

La intención de Luis era solo hacer referencia a su traspaso del Barça al Madrid, que hizo que le lloviesen las críticas en su momento, pero el "te contesto porque eres guapa" no ha sido muy bien recibido. Así, el deportista ha querido aclarar el malentendido explicando cómo fue su situación en aquellos años.

"No tengo nada contra Cataluña ni contra el Barça ni contra nadie. Pero un día tomé la decisión de no hacer declaraciones nunca más a la prensa de Cataluña. ¿Por qué? Porque soy libre de hablar cuando quiera y con quien me parece. Porque creo en la democracia y en mi libertad. No tengo ningún rencor pero hicieron mucho daño a mi familia, se metieron con mi mujer, con mi hija... Y eso sí que no. Así que en aquel momento tomé esa decisión de no hacer declaraciones a la prensa que me hizo tanto daño y la mantengo. Es una cuestión de elegir a quién hablo, no hay más", comentó para La Voz Libre.

Carles Puyol, que estaba junto a Figo en el momento del altercado, también ha salido en su defensa: "Considero que ha contestado con humor y considero que la pregunta se las traía y era de lo menos adecuada y muy poco procedente. No le doy la menor importancia a lo que dijo", aseguró. Así como Hellen Sweden, la mujer de Figo, que se tomó la situación con humor: "En casa somos mayoría las mujeres y puedo asegurar que de machista no tiene nada". ¡Ay, Figo!