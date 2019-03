El like de Dolores Aveiro a un comentario que habla muy mal de Georgina Rodríguez

¿HA REVELADO SUS INTENCIONES con este 'me gusta'?

Parece que Dolores Aveiro no está muy contenta con la familia que su hijo Cristiano Ronaldo está formando. Después de salir a luz que su relación con Georgina Rodríguez no ha sido la mejor de todas, Dolores ha vuelto al ataque dándole like a un comentario que tacha a la modelo de 'ladrona'. Y aunque Dolores decidió borrarlo y no dejar huella de su 'me gusta', fueron muchos los que hicieron pantallazo de este momento.