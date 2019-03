Lewis Hamilton y Winnie Harlow son pareja desde hace tres meses

Lewis Hamilton y Winnie Harlow llevan saliendo en secreto desde hace tres meses. Aunque la pareja ha intentado ocultarlo por todos los medios, al final no han podido evitar que se les descubra.

Una fuente cercana a la modelo y al piloto ha confesado al diario The Sun que: "Todavía no es nada serio pero a Lewis le gusta mucho Winnie, y además no quieren que los medios sospechen". En los últimos días han coincidido en varios eventos y fiestas, y han salido por separado para evitar que los paparazzis les fotografiasen juntos y que se les pudiera relacionar.

Hamilton estuvo saliendo con Nicole Scherzinger, a la que nunca olvidará y siempre le estará eternamente agradecido, según dijo él mismo en una publicación de Instagram, aprovechando el cumpleaños de la cantante. También se le ha relacionado con Gigi Hadid o la mismísima Kendall Jenner. ¡Qué Don Juan!

El pasado sentimental de Winnie es todo un misterio, ya que la modelo se ha hecho famosa hace muy poco tiempo, cuando protagonizó una campaña para la marca Desigual en la que reivindicaba que una mujer con vitíligo podía triunfar en el mundo de la moda y la imagen. ¡Y así ha sido!